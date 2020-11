Werke für zwei Stimmen

Langenhagen. Das Ensemble Filum für Alte Musik gestaltet zusammen mit Kantor Arne Hallmann den Gottesdienst zum ersten Advent am 29. November um 10 Uhr in der Elisabethkirche Langenhagen. Es erklingen Werke von Heinrich Schütz, Franz Tunder und Johann Sebastian Bach für zwei Stimmen, Barocklaute und Truhenorgel. Im ersten Gottesdienst des neuen Kirchenjahres erklingt außerdem der bekannte Choral "Nun komm der Heiden Heiland" in einer Bearbeitung Michael Prätorius, der 2021 seinen 400. Todestag feiert.