Werkzeug gestohlen

Langenhagen. Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag durchstachen ein oder mehrere unbekannte Täter den Schließzylinder der Tür eines geparkten wagen an der Karl-Kellner-Straße und gelangten so ins PKW-Innere. Dort wird offensichtlich versucht dieses Fahrzeug zu entwenden, was aber inicht gelang. Im Anschluss entwenden aber der oder die Täter Werkzeuge im Wert von mindestens 500 Euro aus dem Kofferraum des Fahrzeuges.