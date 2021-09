Werkzeuge gestohlen

Kaltenweide. Während der halbstündigen Abwesenheit des Fahrzeugnutzers gelangte

ein Dieb nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 5.45 und 6.15 Uhr an der Kananoher Straße in das Fahrzeuginnere und entwendete mehrere Werkzeuge und Arbeitsmaterial im Wert von etwa 4.700 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.