Werte in der CDU

Langenhagen. Am Dienstag, 14. Januar, um 15.30 Uhr findet wieder der Klöntreff der Senioren Union Langenhagen im Restaurant Jägerhof an der Walsroder Straße statt. Als Gast wird Mirco Zschoch über das Thema „Werte-Union in der CDU“ referieren. Alle Mitglieder der Senioren Union und auch Gäste sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.