Westerwald

Langenhagen. Die Gruppe Walter Koch bietet wieder eine Seniorenreise in der Zeit vom 12. bis 16. September in den Westerwald zur Lahn und an den Rhein an. Abfahrt am 12. September um 7 Uhr vom Le-Trait-Platz in Godshorn zum Hotel CGW Rehe in Herborn.

Das Hotel hat ein Hallenbad. Von dort werden täglich Besichtigungstouren unternommen: Ehrenbeitstein mit der Gondel über den Rhein nach Koblenz, Schifffahrt auf Rhein-Mosel, Westerwaldrundfahrt mit vielen Sehenswürdigkeiten, auf der Rückfahrt durch das Kannenbäcker Land mit Besuch einer Töpferwerkstadt Preis pro Person im Doppelzimmer 353 Euro, Einzelzimmerzuschlag 46 Euro. Anmeldungen nehmen ab sofort Walter Koch, Telefon (0511) 782347 oder Anneli Boy, Handy 0160/ 555 82 65, entgegen.