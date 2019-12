Westpassage bleibt geschlossen

Langenhagen (ok). Thema Brandschutz: Die Westpassage belibt zwischen den Jahreszeiten zu bestimmten Zeiten geschlossen: 27. und 28. Dezember, zwischen 22 und 8 Uhr. 29. Dezember, ganztägig, 30. Dezember, 22 bis 8 Uhr, 31. Dezember, ab 15 Uhr, 1. Januar ganztägig sowie am 2. Januar im Zeitraum zwischen 22.30 und 8 Uhr. Bis 22 Uhr findet After Work im Gastronomiebereich sowie im Neubau mit Tanzen statt. Ab 3. Januar wird die Westpassage wieder 24 Stunden geöffnet sein.