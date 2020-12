Westpassage geschlossen

Langenhagen (ok). Es ist wie in den Jahren zuvor in der Zeit des Jahreswechsels: Die Westpassage im CCL bleibt an folgenden Tagen aus brandschutztechnischen Gründen geschlossen: Montag, 28., bis Mittwoch, 30. Dezember, in der Zeit von 21 bis 8 Uhr., Donnerstag, 31. Dezember, ab 15 Uhr, Freitag, 1. Januar ganztägig, Sonnabend, 2. Januar, ab 21 Uhr und Sonntag, 3. Januar, ganztägig. Ab Montag, 4. Januar, ist die Westpassage wieder 24 Stunden lang geöffnet. An den Türen werden Hinweise angebracht.