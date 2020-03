Blutspendetermine laufen weiterhin

Krähenwinkel (ok). Blutspenden ist gerade in Zeiten des Coronavirus wichtiger denn je. Die Grundversorgung in den Krankenhäusern muss gesichert bleiben. Noch gebe es wohl genug Blutkonserven, aber in einigen Wochen könnte es schon knapp werden. Wer Erkältungssymptome aufweist, sollte allerdings lieber zu Hause bleiben. Die nächsten Termine: Montag, 23. März, von 15 bis 19 Uhr in Luhmanns Gasthaus Zur Post in Engelbostel; Montag, 30. März, von 15.30 bis 19 Uhr im Niethus in Kaltenweide; Dienstag, 31. März, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Dorfgemreinschaftshaus Krähenwinkel und am Dienstag, 21. April, von 16 bis 19.30 Uhr in der Hermann-Löns-Schule.