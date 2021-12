Wie geht es weiter?

Ehemaliger Lehrer Christoph Gäbel berät am 15. Dezember

Langenhagen. Was unterscheidet die Beruflichen Gymnasien von den allgemeinbildenden Gymnasien? Was müssen die Jugendlichen beachten, die noch nicht wissen, wie es nach der zehnten Klasse weiter geht? Was lernt man in den Praxisunterrichten der verschiedenen Berufsfachschulen? Warum ist der Weg in ein Studium über die elfte Klasse der Fachoberschule Technik nicht zu empfehlen? Welche Berufsfachschulen führen zu einem Berufsabschluss? Was ist der Unterschied zwischen einer Fachschule und einer Berufsfachschule? Warum nennen Lehrerinnen und Lehrer der Berufsschulen den Weg über eine Berufsausbildung mit anschließendem Besuch der zwölften Klasse einer Fachoberschule den Königsweg? Kann man nach einem erfolgreichen Abschluss der Fachoberschule jedes Fach an jeder Hochschule studieren? Zu welchem Abschluss führt eine Berufsoberschule?Diese und andere Fragen beantwortet Christoph Gäbel, ehemaliger Lehrer an der Berufsbildenden Schule für Metall- und Elektrotechnik. Zu dieser Veranstaltung lädt Gäbel interessierte Eltern für Mittwoch, 15. Dezember, um 18 Uhr in das Haus der Jugend ein.In Baden-Württemberg zum Beispiel. werden die Eltern der Viertklässler umfassend über alle Bildungswege, auch über die Möglichkeiten, die die Berufsschulen den Jugendlichen bieten, informiert. In Niederachsen dagegen erfahren Eltern, deren Kinder ein Gymnasium besuchen, nie etwas über die Möglichkeiten des Berufsbildenden Schulwesens. Und nur ein kleiner Teil der anderen Eltern nutzt die viel zu späten Informationsangebote in den Abschlussklassen ihrer Schulen.Interessenten können sich unter c.gaebel@gmx.de anmelden. Ein G2-Zertifikat ist vorzulegen.