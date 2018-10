Wie intelligent sind Tiere wirklich?

Autorenlesung über die geheimen Fähigkeiten der Tiere

Langenhagen. Orcas, die die Sprache von Delphinen erlernen, oder Erdhörnchen, die näherkommende Menschen mit ihren Pfiffen bis hin zur T-Shirt-Farbe beschreiben: Tiere können denken, planen und kommunizieren, Werkzeuge nutzen und für den eigenen Gebrauch verändern, Nächstenliebe empfinden, sich die Zukunft vorstellen - und manche haben sogar ein Ich-Bewusstsein.Die Wissenschaftsjournalistin Katharina Jakob stellt am Dienstag, 30. Oktober, um 19 Uhr im vhs-Treffpunkt mit ihrem Buch „Warum Wale Fremdsprachen können“ Tiere vor, über die in jüngster Zeit Bahnbrechendes und Erstaunliches herausgefunden wurde. Jakob verbindet eindrucksvolle Erzählungen aus der unbekannten Welt der Tiere mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen - verblüffend und unterhaltsam.Katharina Jakob schreibt für Dogs und PM History. Auch in GEO Wissen, Die Zeit, Natur und Süddeutsche Zeitung hat sie Beiträge veröffentlicht. Ihre Fachgebiete sind vor allem die Forschung zur tierischen Intelligenz und die Mensch-Tier-Beziehung.Der Eintritt kostet acht Euro. Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im VHS-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter 7307-9718 oder per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.