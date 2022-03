Winzer von der Nahe zu Gast bei Kaltenweider Schützen

Kaltenweide. Wie läuft ein Erntejahr eigentlich ab? Diese Frage beantwortete Alexander Wallhäuser vom gleichnamigen Winzerhof mit einer anschaulichen Präsentation den Gästen der Weinprobe im Schützenhaus Kaltenweide. Insgesamt 45 Frauen und Männer hießen die Winzer aus Mandel an der Nahe zum zweiten Mal herzlich willkommen – und es schmeckte erneut. Passend zu den neuesten Weinsorten, die Belinda Weiß präsentierte, ergänzten die italienischen Speisen den Abend zu einer runden Sache. Es liegt also Nahe, dass bereits am selben Abend erneut über eine Fortsetzung gesprochen wurde ,und Familie Wallhäuser erneut nach Kaltenweide kommen wird.