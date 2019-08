Wie wird Schmutzwasser aufbereitet?

Tag der offenen Tür auf der Kläranlage am 8. September

Langenhagen. Die Kläranlage Langenhagen öffnet am Sonntag, 8. September, zum Regionsentdeckertages ihre Türen. Von 10 bis 17 Uhr informieren Mitarbeiter der Stadtentwässerung (SE) auf dem Gelände „An der Neuen Bult“ über die Schritte, mit denen Schmutzwasser gereinigt wird. Das Ergebnis: Sauberes Wasser, welches auch Tiere und Pflanzen zum Leben brauchen. Für ihren aktiven Umweltschutz betreibt die Stadtentwässerung ein rund 400 Kilometer langes Kanalnetz. Mit ihm wird das Abwasser Langenhagens gesammelt und zur Kläranlage transportiert, wo es schließlich aufbereitet wird. Wie dieses geschieht, was dafür notwendig ist und was dabei gewonnen wird, erfahren die Besucherinnen und Besucher während der siebenstündigen Öffnungszeit.Neben Führungen über das Gelände – sie starten um 11, 13 und 15 Uhr – werden verschiedene Aktionen rund um das Thema Kanalunterhaltung angeboten. Vorgestellt werden zudem die unterschiedlichen Spezialfahrzeuge etwa für die Straßenreinigung. Der Eintritt ist kostenfrei. Die kostenlose Broschüre mit den Informationen zu den rund 50 Ausflugs- und Tourenzielen am Regionsentdeckertag ist ab sofort im Rathaus Langenhagen, in der Stadtbibliothek und der VHS erhältlich.