Erneut gruseliger Fund in Godshorn

Godshorn (ok). Was hat das zu bedeuten? Wieder eine tote Ratte vor der Godshorner Verwaltungsstelle. Diesmal in der Plastiktüte und direkt vor der Tür. Rückblick: Vor zwei Wochen ist eine tote Ratte in der Bratpfanne vor der Verwaltungsstelle gefunden worden (das ECHO berichtete). Zeugen können sich bei Ortsbürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung unter der Telefonnummer (0173) 2 48 82 26 melden, gern auch anonym.