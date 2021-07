Wieder geöffnet

Krähenwinkel (ok). Die Galerie Depelmann hat wieder geöffnet. Bis 28. August läuft die Ausstellung "Künstler der Galerie" in den Räumen an der Walsroder Straße 305.Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags zwischen 10 und 18.30 Uhr sowie sonnabends zwischen 10 und 16 Uhr. Auf Grund von Covid-19 wird es keine Vernissage geben. Mehr unter www.depelmann.de