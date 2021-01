﻿Wieder online mit den Helfenden Händen

Fachvortrag am 3. Februar mit dem Seniorenbüro Stadt Langenhagen

Langenhagen. Die Ehrenamtlichen vom Projekt Helfende Hände der Diakonie Hannover-Land verstehen sich als Lebensbegleiter für Senioren und Seniorinnen in Langenhagen. Der Alltag soll etwas leichter und die Einsamkeit etwas geringer werden. „Gerade in dieser Zeit der Kontaktbeschränkungen ist es uns ein Anliegen Angebote zu machen“, sagt Jessica Kind, Koordinatorin des Projektes, „Nicht alles ist abgesagt, sondern wir lernen gemeinsam uns in einem digitalen Raum zu bewegen.“ Dazu sollen die monatlichen Treffen mit einem Fachimpuls aus der Seniorenarbeit Langenhagens ermutigen. „Dieses Mal haben wir Frau Ebers vom Seniorenbüro der Stadt Langenhagen zu Gast“, freut sich Kind. Nach einer kurzen Vorstellung des Seniorenbüros und seiner Angebote soll der Schwerpunkt „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ betrachtet werden. „Selbstbestimmung endet nicht, wenn die Betroffenen sich nicht mehr selbst ausdrücken können“, berichtet Christine Ebers, Seniorenbüro Stadt Langenhagen, “nur müssen einige Punkte dabei vorab bedacht werden.“ Am Mittwoch, 3. Februar, um 18.30 Uhr startet die Onlineveranstaltung der Diakonie. Anmeldungen nimmt Jessica Kind unter jessica.kind@evlka.de oder telefonisch unter (0511) 7 40 36 13 bis zum 1. Februar entgegen.