Wildbienen in der VHS

Langenhagen. In faszinierenden Makroaufnahmen stellt Hans-Jürgen Sessner am Freitag, 27. März, viele heimische Wildbienenarten vor. Gezeigt werden unter anderem Mauer-, Woll-, Pelz- und Blattschneiderbienen bei der Nahrungssuche oder beim Nestbau. Es gibt auch Einblicke in die Bienennester: Eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt.

Der Bildervortrag wird in Kooperation von VHS und NABU Langenhagen im Bildungszentrum Eichenpark entgeltfrei angeboten. Beginn am Freitag, 27. März, ist um 18.30 Uhr, Dauer etwas mehr als zwei Stunden. Die Besucher bekommen auch Hinweise zur bienenfreundlichen Gestaltung von Gärten und Tipps für den Bau von sinnvollen Nisthilfen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen begrenzt. Eine rechtzeitige Anmeldung bis zum 23. März ist erforderlich. Anmeldungen nimmt der NABU Langenhagen entgegen, Ansprechpartner: Georg Obermayr, Telefon (0511) 73 78 33 , georg.obermayr@nabu-langenhagen.de.