win lädt zum Genießen ein

Weinprobe mit dem Weingut Dehren

Langenhagen. Der Verein win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH lädt zum Weinabend in den Quartierstreff ein. Am Donnerstag, 1. November, hält Winzer Heinz Dehren Weine von der Mosel bereit. Um 18 Uhr startet die erste Weinprobe in Wiesenau, zu der sich Interessierte bis zum 29. Oktober anmelden können.Die Arbeitsgruppe „Freizeit und Begegnung“ des Nachbarschaftsvereines kam auf die Idee, die nasskalte Jahreszeit gemütlich einzuläuten. „Wir sorgen für eine gemütliche Athmosphäre und können uns gedanklich vielleicht wieder zurück in den warmen Sommer bringen.“, beschreibt Martin Giesecke- Ehlers die Idee des Weinabends. Derzeit hängt im Quartierstreff auf eine Fotoausstellung mit Bildern aus der ganzen Welt, aufgenommen in den Urlauben der Ehrenamtlichen, die sich im Quartierstreff engagieren. „Wir möchten die Menschen zusammenbringen und für gemeinsame Erlebnisse sorgen.“, sagt Quartiersmanagerin Claudia Koch. Mit der Weinprobe probiert das Team mal etwas ganz Neues aus.Winzer Dehren hat aus seinen Weinen eine Auswahl getroffen, die er zur Verkostung anbietet. Dazu ist jede und jeder gern gesehen, der dies miterleben möchte.Der Kostenbeitrag beträgt zehn Euro. Um eine Anmeldung wird bis Montag, 29. Oktober, gebeten. Weitere Infos: Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11, 30851 Langenhagen, Claudia Koch, (0511) 8604-216, koch@ksg-hannover.de, www.win-e-v.de.