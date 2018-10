Wirtschaft und Logistik

Langenhagen (ok). Wirtschaft und Logistik ist das Thema beim nächsten öffentlichen FDP-Stammtisch am Mittwoch, 24. Oktober, um 18.30 Uhr im "Maxe's" an der Walsroder Straße. Zu Gast ist Thomas Siekermann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP in der Regionsfraktion Hannover und Sprecher für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung. Gäste sind herzlich willkommen.