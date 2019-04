WLAN in den Schulen

Langenhagen (ok). „Pimp your town“ macht es möglich: Ein Antrag der Jugendlichen, den sie bei diesem Projekt entwickelt haben, ist jetzt von der Grünen in den Rat eingebracht und auch abgesegnet worden: Sowohl im Containerdorf als auch in allen anderen Langenhagener Schulen soll es in Zukunft WLAM geben.