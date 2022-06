19. Juni: Gottesdienst "Anders" in der Kirche zum Guten Hirten

Langenhagen. Die Kirchengemeinde Godshorn feiert am Sonntag, 19. Juni, um 18 Uhr ihren ersten Gottesdienst "Anders" seit dem Corona-Lockdown 2020 in der Kirche. Das Thema lautet: „Wo die Hoffnung wächst.“ Der Gottesdienst wird musikalisch begleitet von Penny Simms am Akkordeon. Die Gestaltung des Gottesdienstes liegt in den Händen des Gottesdienst-Anders-Teams mit Pastor Falk Wook.