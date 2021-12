Wo wird gestestet?

Langenhagen (ok). Impfen und testen sind die Gebote der Stunde in der vierten Welle der Corona-Pandemie. In Wiesenau hat jetzt ein mobiles Impfteam der Region immer donnerstags und freitags zwischen 10 und 16 Uhr seine Zelte aufgeschlagen. Darüber hinaus gibt es einige Testmöglichkeiten: vor dem CCL an der Schützenstraße täglich zwischen 8 und 19 Uhr. Terminbuchungen unter www.corona15.de. Kostenlose Bürgertests sind auch im Löwen-Fitness-Studio, In den Kolkwiesen 50, möglich. Anmeldungen unter www.coronaschnelltest-langenhagen.de oder unter (0511) 70 81 34 88. Kostenlose Tests gibt es auch am Maritim-Hotel am Flughafen mit Drive-in und Walk-In. Immer montags bis sonntags von 7 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 19 Uhr. Terminbuchung unter www.coronatest.de. Oder auch unter der Hotline (030) 1 20 07 06 86. Rund um die Uhr ist das Testzentrum im Abflugbereich des Terminals C geöffnet. Eine Ausnahme ist sonntag zwischen 0 und 7 Uhr. Terminbuchungen unter www.flughafen-hannover.ecocare.center.de. Telefonisch ist die Teststelle unter (0211) 38 78 95 73 erreichbar.In Kaltenweide gibt es weiterhin gibt es weiterhin das Testzentrum am Kaltenweider Platz. Die Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9.15 bis 13.30 Uhr. Terminbuchungen sind unter www.etermin.net/Testzentrum-OlivenApothekeKaltenweide oder auch telefonisch unter (0511) 23 51 90 38. Spontanbesuche sind aber auch möglich. Die Oliven Apotheke betreibt außerdem eine mobile Teststation bei Arvato-Bertelsmann im Gewerbegebiet Godshorn an der Münchner Straße 46. Montags bis sonntags von 14 bis 16 Uhr kann sich jeder ohne Terminvergabe testen lassen.