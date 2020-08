Woche des Sehens im MGH

Langenhagen. Wie in jedem Jahr findet die Woche des Sehens wieder im Mehrgenerationenhaus Langenhagen statt. In der Zeit vom 8.bis 15.Oktober können sich Interessierte Informationen zum Thema Auge und Sehen holen. Es wird einen Infotisch geben, dazu werden verschiedene Brillen ausliegen, mit denen Augenstörungen sichtbar werden. Weitere Informationen im MGH, Konrad- Adenauer- Str. 15 d, 30853 Langenhagen, Tel. 0511 – 72 11 35, per Mail: mgh-langenhagen@t-online.de. Oder einfach vorbeikommen: Montag bis Freitag, von 9 bis 14 Uhr.