Wohnmobil geklaut

Langenhagen. Diebe entwendeten nach Auskunft der Polizei Montagmorgen zwischen 1.30 und 5.30 Uhr ein graues Wohnmobil der Marke Citroen, KW 18/38/41, das am Straßenrand in einem Wohngebietes am Saarweg abgeparkt war. Es entstand ein Schaden von etwa 55.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.