Wohnmobil gestohlen

Langenhagen (ok). Diebe haben nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag ein weißes Wohnmobil der Marke Fiat mit dem Aufbau Wiensberg CaraHome 700 DG mitgehen lassen. Es stand auf einem Firmengelände an der Nürnberger Straße. Am Heck befindet sich ein Fahrradhalter für vier Fahrräder. Wert: 56.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.