Wohnraum dringend gesucht

Langenhagen. „Vor ein paar Tagen hat uns die Landesaufnahmebehörde die neuen Zahlen für die Unterbringung von geflüchteten Menschen mitgeteilt. Danach müssen wir im Laufe der nächsten Zeit weitere 300 Menschen in Langenhagen aufnehmen“, berichtet Eva Bender, Sozialdezernentin der Stadt.

„Wir verfolgen weiterhin das Konzept der dezentralen Unterbringung und suchen dringend Zimmer, Wohnungen, insbesondere aber auch größere Häuser für mehrere Familien“, ergänzt Doris Lange, Leiterin der städtischen Abteilung Soziales. „Damit die Menschen in den Notunterkünften, wie der Sporthalle am Flughafen möglichst nur wenige Nächte bleiben müssen, benötigen wir weiterhin Wohnraum.“

Wer Wohnraum bereitstellen kann, meldet sich bitte per E-Mail an fluechtlingsbetreuung@langenhagen.de.