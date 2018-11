Wohnungsbau und Haushalt

Langenhagen (ok). Preisgünstiger Wohnungsbau, ein Antrag des Schießsportvereins Schulenburg, der Haushaltsplan der Wasserwelt, der Investions- und Schuldenplan, Hausaufgabenhilfen in der Hortarbeit und der Feuerlöschteich am Teichweg in Engelbostel sind nur einige der Themen der nächsten Ratssitzung. Termin ist am Montag, 26. November, ab 18.30 Uhr im Ratssaal. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können die Einwohner wie immer Fragen stellen.