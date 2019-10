Wohnungseinbruch

Langenhagen. Bislang unbekannte Täter hebelten am Sonnabend zwischen 11 und 21 Uhr das Küchenfenster eines Reihenhauses an der Pfeifengrasstraße auf und gelangten so in das Gebäude. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht und elektronische Geräte entwendet, unter anderem eine Kamera und ein Laptop. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 1.300 Euro geschätzt.