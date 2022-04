Wook verteilt Rosen

Langenhagen. SPD-Landttagskandidat Tim Wook ist am Donnerstag, 28. April, zwischen 16 und 18 Uhr für die Bürgerinnen und Bürger auf dem Markt Kaltenweide ansprechbar.

Ferner besucht er am Sonnabend, 30. Aprill, ab 9 Uhr den Markt in Langenhagen und steht auch dort für Gespräche zur Verfügung.