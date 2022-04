Workshop Füße

Langenhagen. Unsere Füße tragen uns ein Leben lang! Oft wird uns ihre besondere Funktion erst bewusst, wenn sie schmerzen oder uns den Dienst versagen. In einem Seminar der VHS Langenhagen am Sonnabend, 7. Mai, von 9.30 bis 12.45 Uhr geht es rund um unsere Fußgesundheit: Wie kann ich meine Füße gesund erhalten? Wie kommt es zu Veränderungen des Fußes und welche gibt es? Was kann getan werden bei Problemen wie Knick-, Senk- oder Plattfüßen, schiefen Zehen usw.? Neben vielen Informationen werden Übungen zur Kräftigung und Dehnung der Bein- und Fußmuskulatur sowie Gleichgewichtsübungen gezeigt und (meist barfuß) durchgeführt.

Anmeldungen: schriftlich oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 73 07-97 04.