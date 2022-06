Workshop Lachyoga

Langenhagen. Ein Workshop an der VHS Langenhagen am Freitag, 1. Juli, 18 bis 21.15 Uhr ist eine Verabredung mit dem Lachen: Wenn wir lachen, bewegt sich das Zwerchfell, der Sitz unseres Parasympathikus. Dieser ist für die Entspannung zuständig, die somit beim Lachen angeregt wird.

Interessierte erhalten Anregungen und lernen Übungen kennen, um Ihren Alltag gesünder und freier zu gestalten. Anmeldungen: schriftlich oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 73 07-97 04.