Workshop TriloChi und ChiYoga

Möglichkeit zur Stressbewältigung

Langenhagen. Die Methode TriloChi und ChiYoga bietet eine ideale Möglichkeit zur Stressbewältigung. Das moderne Bewegungskonzept umfasst verschiedene fernöstliche und westliche Techniken, die der Harmonisierung von Körper und Geist dienen. Die Volkshochschule Langenhagen bietet hierzu einen Workshop am Sonnabend, 1. Dezember, von 14.15 bis 18.15 Uhr an. Die gezielten Bewegungs- und Dehnungsübungen können den Energiefluss entlang der Meridiane verbessern; die Bewegungsfolgen mit meditativem Charakter und enger Verknüpfung mit der Atmung stärken das Herz-Kreislauf-System und fördern Kraft und Beweglichkeit. Geübt wird bei fließender Musik, angepasst an den Rhythmus der Jahreszeiten.Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05 11) 73 07 97 04.