Workshops von Kopf bis Fuß

Vier Angebote der Volkshochschule

Langenhagen. Die VHS Langenhagen bietet in diesem Herbst/Winterprogramm vier thematisch unterschiedliche Bewegungsworkshops an: Am Sonnabend, 30. November, von 14.30 bis 17.45 Uhr geht es um die Fußgesundheit und was kann getan werden kann bei Problemen. Neben vielen Informationen laufen Übungen zur Kräftigung und Dehnung der Bein- und Fußmuskulatu. Zum Thema Bewegliche Faszien – beweglicher Rücken gibt es am 30.11. von 9.30 bis 12.45 Uhr gezielte Übungen für den Rücken für mehr Mobilisation, Körperstabilität und Faszienbeweglichkeit. Am Sonnabend, 18. Januar, von 14.30 bis 17.45 Uhr steht der Beckenboden im Mittelpunkt, seine Anatomie und Funktion. Übungen zur Kräftigung des Beckenbodens werden gezeigt und geübt, diese können gut in den Alltag integriert werden. Am Vormittag von 9.30 bis 12.45 Uhr geht es um den Schulter- und Nackenbereich, in dessen Mittelpunkt Übungen zur Mobilisation und Stabilisation stehen.Alle Workshops sind einzeln buchbar! Weitere Informationen erhalten Interessierte im Programmheft der VHS, im Internet unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter 0511/7307-9704. Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de).