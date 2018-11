„Gottesdienst Andres“ in Godshorn

Godshorn. Am Sonntag, 11. November, um 18 Uhr findet zum letzten Mal in diesem Jahr ein „Gottesdienst Anders“ statt. Das Motto lautet: „Wunder gibt es immer wieder“. Für kleine Kinder gibt es in ihrem Umfeld täglich neue Wunder zu bestaunen. Doch je älter die Menschen werden, desto seltener werden solche Erlebnisse. Dennoch begegnen auch Erwachsene immer mal wieder einem Wunder. Man muss nur offen sein für solche Begegnungen, die dann als „wunderschön“ oder „wunderbar“ erlebt werden. Diesem Thema nachzugehen hat sich das Vorbereitungsteam unter der Leitung von Pastor Falk Wook zur Aufgabe gemacht und freut sich auf zahlreiche Besucher. Die musikalische Begleitung dieses Gottesdienstes übernimmt wieder der Musikkreis conTAKT unter der Leitung von Jürgen Negelmann. Im Anschluss bietet der Förderverein bei einem Förderschoppen eine gute Gelegenheit, sich untereinander über Wunder auszutauschen.