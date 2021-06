Wunschpredigt

Langenhagen. „Muss ich mich impfen lassen?“, so lautet das erste Ergebnis unserer Umfrage nach Themen, die in der Predigt behandelt werden sollen. Zu dieser Sonntagspredigt lädt Pastor Marc Gommlich für Sonntag, 27. Juni, in die Evangelisch-lutherische Elia-Kirche von Langenhagen um 10 oder um 11.30 Uhr ein. Der 10-Uhr-Gottesdienst wird zusätzlich live über unseren YouTube Kanal übertragen. Welche Unterschiede gibt es zwischen einem Menschen, der nicht glaubt und einem, der an den Gott der Bibel glaubt? Welche Entscheidungshilfen bieten mir Gott, Jesus, der Heilige Geist und die Bibel? Das betrifft nicht nur die Impfung gegen Corona, sondern letztendlich alle Entscheidungen im Leben. Bitte melden sie sich zu der von ihnen bevorzugten Gottesdienstzeit online über unsere Webseite oder bei Ankunft im Eingangsbereich an.