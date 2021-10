Wurstessen

Engelbostel. Der Schützenverein Engelbostel lädt alle Mitglieder zum Schweinepreisschießen ein. An den Übungsabenden am 25. und 26.November kann um die Preise gerungen werden. Am Sonnabend, 27. November, ab 15 Uhr haben alle die Möglichkeit ihre Ergebnisse zu verbessern. Danach, gegen 19 Uhr beginnt das Wurstessen, bei dem auch Gäste willkommen sind. Anmeldelisten liegen im Schießstand aus. Eine telefonische Anmeldung ist unter (0511) 78 26 77 oder (0511) 9 78 26 43 (auch Anrufbeantworter) möglich. Nach dem Wurstessen findet die Preisverleihung und mit Spannung erwartete Versteigerung statt.