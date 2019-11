Wurstessen mit der SPD

Engelbostel. Die SPD Engelbostel lädt alle Interessierten zum Wurstessen am Mittwoch, 4. Dezember, um 19 Uhr in die Remise, in der Kreuzwippe 1, herzlich ein. An diesem Abend will die SPD das Jahr in gemütlicher Runde bei einem zünftigen Wurstessen (es gibt auch Käse) ausklingen lassen. Die Kosten für Essen und Trinken betragen zehn Euro pro Person. Anmeldungen erbitten Wilhelm Eike unter der Telefonnummer (0511) 74 34 95, oder Gudrun Mennecke, Telefon (0511) 74 17 71, bis zum 30. November.