Wurstessen mit der SPD

Engelbostel. Die SPD Engelbostel lädt alle Interessierten zum Wurstessen am Donnerstag, 18. November, um 19:30 Uhr in die Remise, in der Kreuzwippe 1, nach den 2-G Regeln, das heißt: geimpft oder genesen, herzlich ein. (bitte unbedingt den Impfnachweis mitbringen).

Die Kosten für Essen und Trinken betragen zehn Euro pro Person.

Wie immer sind Gäste herzlich willkommen und die SPD freut sich auf einen schönen Abend und nette Gespräche. Anmeldungen erbitten Wilhelm Eike, Telefon (0511) 74 34 95, oder Gudrun Mennecke, Telefon (0511) 74 17 71, bis zum 15. November.