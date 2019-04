Yoga

Langenhagen. Einfache Yogahaltungen, kurze Abläufe und verschiedene Sonnengrußvarianten in Verbindung mit bewusstem Atmen ermöglichen ein besseres Körpergefühl: Spannungen können gelöst werden und der unruhige Geist erfährt mehr Ruhe! Durch die klarere Ausrichtung des Geistes kann sich Gelassenheit, innere Zufriedenheit und mehr Lebensfreude einstellen. Dies bietet ein Seminar der VHS Langenhagen am Sonnabend, 27. April, von 14.15 bis 18.15 Uhr im Bildungszentrum Eichenpark.

Anmeldungen: persönlich in der Geschäftsstelle der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen Tel. 0511/7307-9704.