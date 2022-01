Yoga online

Langenhagen. Yoga erfahren, den Körper spüren und zur Ruhe kommen! Durch die Verbindung von Körper, Atem und Geist kann für jeden Einzelnen mehr Freude, Gesundheit und Lebensqualität freigesetzt werden und die Selbstheilungskräfte können aktiviert werden.

Die VHS Langenhagen bietet im neuen Semester zwei Kurse online über Zoom an:

15 Mal mittwochs 17 bis 18.30 Uhr mit Beginn am 16. Februar; ein weiterer Kursus mit dem Schwerpunkt Faszienyoga ist ebenfalls über 15 Termine geplant, jeweils von 15.15 bis 16.45 Uhr ab 16.Februar. Weitere Informationen finden Interessierte im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 73 07-97 04. Anmeldungen: schriftlich oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de).