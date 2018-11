Weihnachtsmarkt in Vinnhorst

Vinnhorst. Zum 33. Weihnachtsmarkt für Sonnabend, 1. Dezember, von 14 bis 18 Uhr laden die Vinnhorster Vereine herzlich ein. In der Kalabisstraße, zwischen Schule und Kirche, erwarten Die Besucher zahlreiche Stände: adventlicher dekorativer Schmuck, Holz- und Handarbeiten,Geschenke, Leckereien für das leibliche Wohl, von heißem Kakao über Puffer, Fischbrötchen, Bratwurst und Punsch. Bei der beliebten Tombola kann jeder sein Glück versuchen.Die Kaffeestube ist im Gemeindesaal St. Hedwig. Dort bieten auch die "Vinnhorster Share & Care Quilter" ihre Patchworkarbeiten an. Am Eine-Welt-Stand können Interessierte hochwertige fair gehandelte Lebensmittel kaufen. Kreativ wird es im Bastelraum von 15 bis18 Uhr. Weiteres Vergnügen haben Kinder im Kinderkarussell und gegen 16 Uhr mit dem Weihnachtsmann. Die Veranstalter Freiwillige Feuerwehr, Schützenverein, TuS Vinnhorst, Kath. Gemeinde St. Hedwig, Förderverein Grundschule und Kulturgemeinschaft Vinnhorst ermöglichen mit ihren ehrenamtlichen Kräften diese vorweihnachtliche Tradition in Vinnhorst seit mehr als drei Jahrzehnten und freuen sich auf viele Besucher und gutes Weihnachtsmarktwetter.