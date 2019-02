Zahngesundheit

Langenhagen. Im MGH wird die Vortragsreihe Zahngesundheit auch 2019 fortgesetzt: am Mittwoch, 20. Februar, in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr im Mehr-Generationen-Haus, Konrad- Adenauer- Str.15d. Die Veranstaltungen richtet sich heute an alle Altersgruppen. Der Zahnarzt Dr. Krinitzky wird im nächsten Vortrag über sogenannte Kreidezähn berichten. Herzlich willkommen sind alle, die sich für die Gesunderhaltung interessieren. Ganz besonders sind dabei ältere Menschen angesprochen. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon (0511) 72 11 35 oder auf der Homepage:www.mehrgenerationenhaus-langenhagen.de