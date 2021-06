Zauberwald

Langenhagen. Gäste und Mitglieder lädt der ADFC Langenhagen ein zur 34-km-Radtour zum "Zauberwald" in der Nähe des Maschsees, Einkehr auf dem Rückweg sowie Vorbeifahrt an der im Bau befindlichen "Wasserwelle" an der Leine. Treffpunkt ist am Donnerstag, 8. Juli, um 14 Uhr am Rathaus. Die Mitfahrt ist frei, Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Infos: www.ADFC-Langenhagen.de.