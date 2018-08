Zaun beschädigt

Godshorn. Auf der Hauptstraße beobachtete eine aufmerksame Anwohnerin am Sonnabend um 3 Uhr eine Gruppe junger Personen, die in einen Gartenzaun beschädigten. Im Rahmen eines umgehend folgenden Polizeieinsatzes konnten in Tatortnähe zwei Frauen und drei Männer im Alter von 18 bis 33 Jahren angetroffen werden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.