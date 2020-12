Zehn Erstspender

Godshorn (ok). Gute Bilanz: 108 Blutspender waren beim jüngsten Termin in Godshorn, vier mehr als im Oktober. Darunter zehn Erstspender. Die nächste Möglichkeit zum Aderlass im Dorfgemeinschaftshaus am Spielplatzweg ist dann am Montag, 1. Februar, zwischen 16 und 20 Uhr.