Zehn Jahre Kleiderstube

Tag der offenen Tür am 28. September

Engelbostel (era). Im Sommer 2009 fiel auf, dass der Wunsch nach günstigen Kleidungsstücken und Spielsachen für Kinderbesteht. Dadurch enstand die Idee, eine Kleiderstube in den damaligen Räumen in der Kreuzwippe 1 des DRK-Vorstands einzurichten. Diese wurden auf Grund des großen Zuspruchs zu klein. Daraufhin wurde im Januar 2010 der Laden in der Hannoverschen Straße als Kleiderstube hergerichtet. Dennoch erwiesen diese sich auch bald als nicht ausreichend. So erfolgte im Juli 2012 der entgültig letzte Umzug in die Wilhelm-Hirte-Straße 29. Demnach gibt es die Kleiderstube seit insgesamt zehn Jahren und lädt für Sonnabend, 28. September, von 10 bis 12 Uhr in die Räume an der Wilhelm-Hirte-Straße 29 zum Tag der offenen Tür ein. Gäste werden herzlich empfangen. An diesem Vormittag werden keinerlei Kleiderspenden entgegen genommen. Wer Interesse hat, sich ehrenamtlich bei der Kleiderstube zu engagieren, kann sich während den Öffnungszeiten melden. Diese sind dienstags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr.