Zehn Tauben und ein Fahrrad

Langenhagen. Ein Einbrecher verschaffte sich nach Auskunft der Polizei zwischen Sonnabend, 19.30 Uhr, und Sonntag, 9.15 Uhr, Zugang zu einem Grundstück in

der Straße An der Weide in Langenhagen und drang anschließend durch gewaltsames Öffnen mehrerer Vorhängeschlösser in Lauben und Taubenverschläge auf dem Grundstück ein. Aus den Lauben wurden insgesamt zehn Tauben und ein Fahrrad entwendet. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.