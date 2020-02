Zeit der Narren

Langenhagen. Jeder, der sich "jung" genug fühlt und eine Kostümierung nicht scheut ist an diesem Tag herzlich Willkommen. Ein Faschingsnachmittag der LKG Blau/Weiß für Kinder mit Keksen, Kuchen und mehr geht am Sonnabend, 22. Februar, ab 16 Uhr über die Bühne.. Ab 19 Uhr steigt die Party der "Großen" für jedermann. Bei fetziger Musik mit DJ und deftigen Speisen sind Spaß und Frohsinn garantiert. Der Eintritt ist wie immer frei! Für einige "Highlights" sorgt der LKG Blau/Weiß an diesem Abend, Verschiedene Tanzeinlagen sowie Auftritt des Tanzmariechens runden die Veranstaltung ab. Sie dürfen gespannt sein. Übrigens, das schönste Kostüm wird von einer Jury prämiert. Dabei sein lohnt sich also.