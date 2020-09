Zeitgenössisch

Langenhagen (ok). Klassische und zeitgenössische Kammermusik wird am Sonnabend, 12. September, um 17 Uhr in der Emmauskirche am Sonnenweg gespielt. Zu hören sind Robert Kusiolek am Akkordeon, Anton Sjarov an Violine und Klangobjekten und Elena Chekanova mit Live-Elektronik und Klavier. Der Eintritt ist frei; Spenden sind willkommen.