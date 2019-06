Zeitlich beschränkt

Langenhagen (ok). Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Langenhagen hat sich klar in Sachen Nachtflugregelung positioniert. "Wir halten eine uneingeschränkte Nachtflugregelung für falsch", sagt Fraktionschef Marc Köhler. Die zeitliche Beschränkung müsse bestehen bleiben. In der Ratssitzung am Montag, 24. Juni, steht dieser Tagesordnungspunkt ab 18 Uhr auf der Tagesordnung.