Zerkratzt

Langenhagen. Zwischen Sonnabend, 19 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, beschädigte ein Vandale einen am Straßenrand abgestellten schwarzen VW Golf am Bodeweg durch Zerkratzen des Oberflächenlacks. Der Schaden an dem VW Golf wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.